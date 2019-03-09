اليمن.. رصاص الحوثي يقتل أكثر من 400 امرأة في تعز

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC ) " أنه وثق مقتل ٤٠٢ امرأة وإصابة ٢٤٩٥ بمحافظة تعز برصاص ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٥م وحتى ٣١ يناير ٢٠١٩م.



وأضاف المركز في بيان له السبت " أنه ومنذ سيطرت الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 والبلد تعيش دوامة الحرب التي دمرت مؤسسات الدولة واختطفتها في لحظة من الجنون الذي لم ينته، " منوهاً بان المليشيا تسببت في تدمير النسيج الإجتماعي عبر خطاب الكراهية المتنامي، وتعزيز دعوات الحرب التي أتت على كل شيء وأولها على قيم المجتمع اليمني المتسامح.



ودعا المركز كافة القوى السياسية في اليمن ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المحلي والدولي إلى ضرورة حماية النساء من الحروب ومد يد المساعدة لانتشالهن من الوضع الإنساني الصعب الذي يعشنه، ووضع برامج لاعادة تأهيل ضحايا الحرب نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وجعل قضية حقوق المرأة أولوية في الخطط والتنفيذ الفعلي

