ميليشيا الحوثي تخطف 5 من قبائل حجور..وتعدمهم جماعيا

أفادت مصادر الحدث أن ميليشيات الحوثي نفذت حملة اعتقالات واعدامات جماعية ضد أبناء قبائل حجور في منطقة العبيسة.

وأوضحت مصادر قبلية أن الميليشيات أعدمت 5 من أبناء القبائل اختطفتهم من منزل أمين عبدالله النشمة، كما شنت حملة اعتقالات طالت العشرات وحولت مستوصف العبيسة إلى سجن للمعتقلين.

إلى ذلك، تواصلت عمليات المداهمة واقتحام المنازل في حملة تفتيش واسعة داخل قرى بلدة العبيسة، بحثا عن مقاتلين من أبناء القبائل.

كما أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير أكثر من عشرين منزلا من منازل آل النشمة.

وأتت تلك الاعدامات بعد أن أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقاً من غرب مديرية كشر.