اليمن.. الحوثيون يخطفون عروساً ليلة زفافها لهذا السبب

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية عروسا في ليلة زفافها ووالدها، في مديرية المنار غرب محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن "ميليشيات الحوثي في مديرية المنار أقدمت على اختطاف إحدى الشابات في ليلة زفافها، وتدعى نجوى المؤيد، مع والدها عبدالله محمد المؤيد، بسبب عقد قرانها من أحد أبناء المنطقة ممن تصفهم الميليشيات بـ"القبائل" بينما تنتمي الشابة إلى أسرة تصف نفسها بالهاشمية".



وذكرت أن والد الشابة أراد زواج ابنته من أحد أبناء القبائل، لكن زيد المؤيد (وهو مشرف أمني حوثي) رفض ذلك وقام باختطاف العروس ووالدها ونقلهما إلى جهة مجهولة.



وأوضحت المصادر أن الشابة كانت متزوجة سابقاً بشخص من الأسرة الهاشمية، وكان قد قُتل في إحدى جبهات القتال مع الميليشيات. وأكدت أن رفض المشرف الحوثي الزواج الثاني للشابة يرجع إلى "امتناع الأسر الهاشمية عن تزويج بناتها لأشخاص لا ينتمون إلى نفس السلالة".



وقد دأبت ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، وسيطرتها على عدد من المحافظات اليمنية على منع تزويج فتيات العائلات الهاشمية من قبائل لا ينتمون لذات السلالة.

