"حقول الموت" الحوثية بالحديدة أمام مجلس حقوق الإنسان

كشف رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات والتنمية المستدامة، معلومات مخيفة عن حقول ألغام ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مجاهد القب، في مداخلة مسجلة أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حالياً في مدينة جنيف، إن ميليشيا الحوثي كثفت عمليات زراعة الألغام، في الحديدة، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر الماضي.



وأضاف أن مسلحي الحوثي نفذوا ما يسمونها "احياء الألغام"، وهي عملية زراعة ألغام جديدة في نفس أماكن الألغام التي انفجرت وأوقعت ضحايا بين المدنيين.



واستعرض "القب" في مداخلته، محتويات التقرير الاستقصائي الذي أعدته مؤسسة رصد على مدى عام كامل، بمشاركة 56 راصداً محلياً وحمل عنوان "حقول الموت".



وقدر حقول الألغام الحوثية بـ37 حقلاً تمتد على مساحة 594 كيلومتراً في سبع عشرة مديرية في الحديدة.



وأكد رئيس مؤسسة رصد أن عشرات الضحايا وقعوا في شراك هذه الألغام.

وأضاف أن "حقول الألغام الحوثية امتدت لمساحات جغرافية جديدة وتزايد أعداد الضحايا بشكل لافت عقب اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين".



وبحسب القب، فإن أعداد قتلى الألغام وصلوا إلى 56 شخصاً بينهم عشرون طفلاً و7 نساء، فيما أصيب 31 شخصاً من بينهم 9 أطفال منذ 18 ديسمبر 2018م.



وأشار إلى أن عديد مزارعين وصيادين في الحديدة، لا يستطيعون الوصول إلى مزارعهم وقواربهم بفعل حقول الألغام الحوثية التي تحاصر مساحات شاسعة على امتداد سواحل المحافظة.



وقال القب، إن نحو 800 ألف مدني أصبحوا شبه عالقين في حقول الألغام المنتشرة في 17 مديرية بالحديدة، في وقت قدر خسائر القطاع الزراعي والاقتصادي بـ 2 مليار دولار جراء حقول الموت الحوثية.



وذكر رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات، أن هناك 93 منشأة صناعية مفخخة في الحديدة، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي أجبرت عشرات الأسر على النزوح من منازلها في المدينة وفخختها بألغام ومتفجرات خاصة في حي 7 يوليو والزهور بمديرية الحالي.