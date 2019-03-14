اليمن.. جرائم الميليشيات في حجور بالأرقام

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حصيلة مأساوية لـ50 يوما على أبناء مديرية كشر في حجور جراء الحملة الشرسة التي تشنها الميليشيات الحوثية، حيث وثقت الشبكة نحو ثمانية آلاف جريمة كان بينها أكثر من 200 حالة قتل سقط ضحيتها 20 طفلا و30 سيدة قضوا جراء الإعدامات الفردية أو الجماعية والقصف بالأسلحة الثقيلة والصواريخ.

وبلغ عدد الجرحى 480 بينهم 60 امرأة و30 طفلا، أما عدد المختطفين والمخفيين قسريا فبلغ 170 شخصا.

كما هجرت الميليشيات قسريا أكثر من 1650شخصا، وبلغ عدد الأسر النازحة أكثر من 5 آلاف أسرة.

فيما أقدمت الميليشيات بحسب تقرير الشبكة اليمنية على تفخيخ وتفجير وإحراق 150 منزلا.

من جهة أخرى، أشار بيان مشترك عن عدد من المنظمات الحقوقية والإعلامية والإنسانية، إلى أن الوضع الإنساني في محافظة حجة بلغ نقطة الخطر والكارثة، مع دعوة الأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق وإلزام ميليشيات الحوثي بفك الحصار عن المنطقة.