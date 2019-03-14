ميليشيات الحوثي تبدأ تنظيم انتخابات برلمانية لشرعنة الانقلاب

بدأت ميليشيا الحوثي أولى خطواتها الإجرائية لتنظيم انتخابات نيابية تكميلية في 26 دائرة انتخابية من أصل 34 دائرة، بسبب وفاة النواب الشاغلين لهذه المقاعد.

وقال مصدر في البرلمان، إن لجنة الانتخابات المعينة من الميليشيات بدأت باستقبال طلبات الترشيح في مقار اللجان الأصلية في الدوائر الانتخابية ، في حين طالب حزب المؤتمر الشعبي العام – فرع الداخل - عن أمواله المحتجزة من قبل الميليشيات كشرط لمشاركته في الانتخابات .



يذكر أن عدد نواب البرلمان الذين يتواجدون في مناطق سيطرة الانقلابيين لا يتعدى 80 نائبا من أصل 301 نائبا إجمالي عدد أعضاء البرلمان اليمني الخاضع للميليشيات الانقلابية.



وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابقا عن إجراء انتخابات جديدة للبرلمان في صنعاء ، وحددت الميليشا شهر أبريل / نيسان القادم موعدا لها بالتزامن مع فشل الحكومة المعترف بها دوليا في عقد جلسة للبرلمان ، حيث يتطلب عقد جلسة مكتملة النصاب حضور 135 نائبا.



والجدير بالذكر أن آخر انتخابات أجريت للبرلمان اليمني كانت في عام 2003 ، قبل تمديد ولايته في العام 2009 باتفاق سياسي ، وبعد سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بنقل مقر مجلس النواب إلى عدن، إلا أنه لم يعقد أي جلسة حتى اليوم في المدينة الجنوبية ..