تجدد صراع الحوثي على سلطة المجلس الإنقلابي

في خطوة تأتي بعد تصاعد الخلاف بين المشاط ومحمد الحوثي حول تنازع الصلاحيات، أعلنت ميليشيات الحوثي تعيين محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية في عضوية المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين.

وذكر بيان للمجلس الانقلابي أن اجتماعاً للمجلس السياسي الأعلى، برئاسة مهدي المشاط، أقر ضم محمد علي الحوثي وأحمد غالب الرهوي لعضوية المجلس لملء المقعدين الشاغرين بمبرر توحيد القرار.

واقع يعكس بحسب مراقبين حال الصراع بين الطرفين وتعدد مراكز القوة داخل الجماعة الانقلابية.

وكشفت مصادر سياسة في صنعاء ان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة ضغط باتجاه تعين محمد علي الحوثي في المجلس الأعلى لوقف التضارب في إصدار التوجيهات من قبل المشاط ومحمد علي الحوثي والحد من الصراع بين مراكز الفساد في الجماعة.

