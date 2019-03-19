الحديدة.. تعزيزات حوثية وخروقات مستمرة للهدنة

كشفت مصادر محلية، عن استقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية، تعزيزات عسكرية تحتوي على أسلحة ثقيلة، وعززت مواقعها في منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وصعدت الميليشيات من خروقاتها للهدنة الأممية لوقف اطلاق النار في الحديدة على مستوى كل الجبهات، واستخدمت مؤخراً صواريخ بالستية في قصف مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وأفادت المصادر، ان الحوثيين يواصلون حشد ميليشياتهم من مناطق تهامة إلى جبهات الحديدة في استعدادات متواصلة للحرب تنسف أي محاولات للوصول إلى تطبيق اتفاق السويد، كما وصلت اكثر من ١٣ عربة دفع رباعي تحمل مقاتلين وعتادا عسكريا إلى شرق الجبلية لتعزيز مواقعها هناك.

في ذات السياق، رصدت القوات اليمنية المشتركة، الاثنين، ارتكاب ميليشيات الحوثي، نحو 13 خرقاً لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة والذي رعته الأمم المتحدة نهاية ديسمبر الماضي.

وأفادت عمليات القوات المشتركة إنها رصدت، مساء الاثنين، تجمعات وتحركات عسكرية لميليشيات الحوثي صوب منطقة الجاح جنوب الحديدة في عملية تحضير لعمل عسكري محتمل.

وارتكبت مليشيات الحوثي أكثر من 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة منذ التوقيع عليه في ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، قتل طفل أمرأة وأُصيب أربعة آخرين في مدينة الحديدة، خلال الساعات الماضية، إثر سقوط قذائف وشظايا اطلقتها ميليشيات الحوثي على مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وذكر مصدر محلي، أن شظايا قذيفة سقطت في حارة الزعفران، مما أدى إلى مقتل الطفل إسماعيل الريمي وإصابة ثلاثة أطفال آخرين كانوا جميعاً يلعبون في الحي.

وأشار إلى إن قذيفة أخرى سقطت، مساء الاثنين، على منزل في حي الربصة، وأودى الانفجار بحياة امرأة وإصابة شقيقتها بجروح متفاوتة.

