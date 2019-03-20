قائد قوات التحالف: ميليشيات الحوثي في أضعف حالاتها

أكد قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي آل سعود، أن العدو الحوثي في أضعف حالاته، وأن التحالف مستمر في مساندة اليمن حتى إعادة شرعيته.



جاء ذلك خلال زيارته لألوية العروبة في الجيش اليمني في محور مران بمحافظة صعدة، حيث اطلع على آخر المستجدات العسكرية في المحور، وعلى سير الخطة العسكرية.



كما أعرب قائد محور مران اللواء عبدالكريم السدعي عن سعادته لهذه الزيارة وامتنانه للدعم الذي يقدمه التحالف، مؤكداً أن القوات اليمنية يوماً بعد يوم تحقق انتصارات كبيرة.