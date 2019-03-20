ميليشيا الحوثي تكشف نواياها.. "لن نتخلى عن الحديدة"

في الوقت الذي أعلن فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الثلاثاء، عقب مناقشات "بناءة "مع الحكومة اليمنية والحوثيين، أنه تم إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار في الحديدة، كشفت ميليشيات الحوثي عن نواياها، وعدم عزمها تنفيذ الانسحاب من الحديدة.



وقد جاء كشف النوايا هذا على لسان، محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجان العليا للثورة، إذ أكد أن ميليشياته لن تتخلى عن مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية، التي كانت محور أشهر من المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية الشرعية، متهماً الأخيرة بسوء تفسير الاتفاق.

وقال في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس إن الحوثيين وافقوا على سحب عناصرهم لكنهم سيظلون "مسيطرين على المنطقة".



وأضاف أن ميليشيات الحوثي لن تسمح للحكومة اليمنية بالسيطرة على ميناء الحديدة بالحيلة، وفق تعبيره.



وكان المبعوث الأممي أعلن في وقت سابق الثلاثاء أنه تم إحراز "تقدم كبير" بشأن انسحاب القوات من الحديدة.



في حين قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الحوثيين يرفضون الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى على النحو المتفق عليه كجزء من المرحلة الأولى.