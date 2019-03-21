"الإتجار بالبشر" اليمنية: الانقلابيون اختطفوا 160 امرأة

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن انتهاكات حديدة ارتكبتها ميلشيا الحوثي الانقلابية بحق عشرات النساء في مناطق مختلفة تخضع لسيطرتها.



وأوردت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر‏ أن أكثر من مائة وستين امرأة تم اختطافهن من قبل الحوثيين وأن المليشيا الحوثية أخفت جميع المختطفات في فلل خاصة دون أي مراعاة للمبادئ والقيم المجتمعية.



تقارير المنظمة أشارت إلى أن الاختطافات لاتزال مستمرة وبنفس النهج السابق منذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء حتى اليوم.