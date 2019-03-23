اليمن.. مصرع وجرح ٨٠ حوثياً في مواجهات شمال الضالع

قُتل وأصيب 80 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، ان قوات الجيش، أفشلت هجوما للميليشيات ، على مناطق "محقن"، و"سطاح"، و"القدم" جنوبي مديرية دمت شمالي الضالع.



وأسفرت المعارك التي امتدت الى منطقة بيت اليزيدي، عن مصرع 40 عنصرا من الميليشيا، وجرح 20 أخرين، في حين أسرت قوات الجيش 8 من عناصر الحوثيين.



بالتزامن مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها الى مناطق المواجهات، مما أسفر عن تدمير طقمين تابعين لها.



الى ذلك لقي 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم، وجرح 10 أخرين، السبت، اثناء محاولاتهم التسلل، باتجاه مواقع "خربة الصباري"، و"مارش" ، و"الذرار" ، و"بيت الشوكي"، غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة ذاتها.



وأفشلت قوات الجيش محاولة تسلل الميليشيا وأجبرتها على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة.