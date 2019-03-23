اليمن.. 55 خرقا حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن رصد 55 خرقاً من الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف التحالف أن الخروقات شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا ونتج عن هذه الخروقات جرح 6 مدنيين.



هذا وقُتل وأصيب عدد من المدنيين، السبت، بينهم نساء، جراء قصف كثيف بالقذائف المدفعية من قبل ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية جددت القصف، فجر السبت، بعشرات القذائف على الأحياء السكنية، وتعرضت منازل لأضرار مباشرة، وسقط عدد من القتلى والجرحى في منازلهم تحت القصف الوحشي.

