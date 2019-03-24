البيضاء..مصرع 8 حوثيين والميليشيات تقر بمقتل أحد قادتها

لقي ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأحد، في مواجهات مع المقاومة الشعبية اليمنية، في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).



ونقل موقع الجيش اليمني عن مصدر ميداني بالمقاومة قوله، إن عناصر من الميليشيات الحوثية حاولوا التسلل باتجاه منطقة "العقلة" في مديرية الصومعة، مؤكداً أن المقاومة الشعبية أفشلت المحاولة وأجبرت عناصر الميليشيات على الفرار.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مصرع 8 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، فيما سيطرت المقاومة على طقم عسكري للحوثيين ودمرت آخر.



من جهتها، اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع أحد قادتها البارزين بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية استهدفته أمس السبت مع مرافقيه في مديرية الصومعة بالبيضاء.



وأقرت ميليشيات الحوثي بمصرع القيادي والمشرف الرئيسي لمواقعها بمنطقة العرقوب بمديرية الصومعة، المدعو أبو عيسى حسين دحنان الشريف، حيث نعته قيادات حوثية في تعازٍ لأسرته.



وكانت ميليشيات الحوثي قد منحت أبو عيسى الشريف رتبة عقيد وعينته "مديراً لأمن محافظة شبوة" أثناء سيطرتها عليها، ثم عُين مشرفاً على بيحان ثم مشرفاً على مواقع العرقوب بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.