حكومة اليمن تشدد على انسحاب الحوثيين من الحديدة وموانئها

شدد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الاثنين، على ضرورة تنفيذ اتفاقات استوكهولم الموقعة برعاية الأمم المتحدة، واجبار ميليشيا الحوثي على الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وفق ما نصت عليه خطة اعادة الانتشار دون مماطلة او تسويف.

وطالب، اثناء لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن، انتونيا كالفو، المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين، الذين قال انهم "لازالوا يمارسون سياسة التلكؤ والتنصل عن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، والذي لم يتم تنفيذه رغم مرور أكثر من 100 يوم على توقيعه"، معتبرا ذلك، تأكيدا على عدم جدية الميليشيات في التوجه نحو تحقيق السلام.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ان اللقاء، ناقش المستجدات وتطورات الاوضاع على الصعيد المحلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية، وما تقوم به الحكومة الشرعية من جهود لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

كما تم التطرق الى القضايا الانسانية والحقوقية، وما ترتكبه ميليشيا الحوثي الانقلابية من انتهاكات سافرة وجرائم حرب بحق اليمنيين، ودور الحكومة في تكثيف الاغاثة لتخفيف المعاناة القائمة، بما في ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.