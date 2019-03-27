الجيش يضبط شحنة صواريخ كاتيوشا بطريقها إلى الحوثيين

أعلن الجيش اليمني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن ضبط شحنة صواريخ كاتيوشا كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن دورية عسكرية تابعة لمحور بيحان، ضبطت شاحنة تحمل على متنها صواريخ الكاتيوشا، في الطريق الرملي الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء.

وأكد الجيش أنه تم التحفظ على الشاحنة وسائقها، وتجري معه تحقيقات لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الشحنة.

ميدانيا، شهدت جبهات عدة في محافظة الضالع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين تكبدت خلالها المليشيات 78 قتيلا وجريحا في صفوفها.

واستعادت قوات الجيش اليمني مواقع هامة في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع كجبلي القصبة والقفل وموقع عدنة الشامي.

كما تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من التمركز في جبل العود وجبل ذودان وعدد من الجبال الواقعة بين محافظتي إب والضالع.

من جانبها، استهدفت الميليشيات الأحياء السكنية في قرى ذودان والفجرة بمنطقة العود مما تسبب في موجة نزوح كبيرة للسكان.