مقتل 15 حوثياً في صعدة.. وإسقاط طائرة مسيرة بنهم

لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفذه الجيش اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش استدرجت عناصر من الميليشيات، كانت تحاول التسلل في محيط جبل "شيحاط" الاستراتيجي، في الأطراف الشرقية لمديرية باقم.

وباغتت قوات الجيش عناصر الميليشيا بهجوم مفاجئ، لقي على إثره 15 من عناصرها مصرعهم، وجرح آخرون، فيما لاذ البقية بالفرار.

بالتزامن استهدف طيران الأباتشي التابع لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات للميليشيات الحوثية، كانت في طريقها الى مواقع المواجهات، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات، ومصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.

إلى ذلك، قال الجيش اليمني، إنه أسقط، مساء الثلاثاء، ثالث طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن وحدة الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السابعة أسقطت الطائرة المسيرة الحوثية أثناء محاولتها رصد مواقع وتحركات الجيش الوطني في مديرية نهم.

وكانت وحدات الدفاع الجوي في المنطقة السابعة تمكنت من إسقاط طائرتين في وقت سابق خلال الشهر الجاري إحداهما في حريب نهم شرقي المديرية، فيما الثانية بمحيط جبل القتب.