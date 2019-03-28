صنعاء.. ميليشيات الحوثي تختطف 3 أطفال بتهمة غريبة

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، 3 أطفال في حي نقم، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، بتهمة تمزيق شعارات الميليشيات، وسب زعيم الميليشيات.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر ميليشيات الحوثي اقتادوا الأطفال "أكرم هبة، ومحسن الحرازي، ووسام الصيادي"، إلى قسم شرطة سوق نقم، وترفض الإفراج عنهم حتى الآن.

وكانت منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان، قالت في تقريرها الحقوقي السنوي الذي نشرته، الأربعاء، إن الميليشيات الحوثية مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق الطفولة في اليمن في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تجرم تجنيد الأطفال والزج بهم في الصرعات والحروب بعد أن تمكنت المنظمة من توثيق 39 حالة تجنيد للأطفال خلال العام 2018 في محافظة ذمار فقط.

ويعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات من ممارسات وانتهاكات طالت كل شرائح المجتمع بمن فيها النساء والأطفال.