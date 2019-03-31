ميليشيات الحوثي تتجسس على اليمنيين عبر "واتساب"

كشف تقرير صادر عن شركة "ريكورد فيوتشر" Recorded Future الدولية المتخصصة بشبكة الإنترنت، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية كثفت من مراقبتها لمحتوى شبكة الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات نشرت أجهزة تحكم "نتسويبر" net swiper في شركة الإنترنت اليمنية "يمن نت" والتي تحكم السيطرة عليها منذ انقلابها على الشرعية مطلع العام 2015.

وأضاف التقرير أن حجم البنية التحتية للإنترنت في اليمن يتناقص بسبب قطع ميليشيات الحوثي لكابلات الإنترنت.

كما ذكر التقرير أن الميليشيات تنتهج سياسة التعتيم والتجهيل من خلال قطع خدمة "يمن نت" وفرض حظر وقيود إضافية للحصول على المعلومة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل التجسس على اليمنيين في تطبيق واتساب.