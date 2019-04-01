صنعاء.. "الحوثيون" مستمرون بتجنيد الأطفال

أكدت مصادر يمنية، استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحملاتها لتجنيد الأطفال في العاصمة صنعاء، وإرسالهم إلى جبهات القتال.

وأفاد شهود عيان، أن مشرفي ميليشيات الحوثي مستمرون في استقطاب الأطفال، في أغلب الحارات والأحياء الشعبية الفقيرة المكتظة بالسكان، واستغلال حاجتهم المادية والتغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

ولفتوا إلى أن مشرفي الميليشيات الحوثية يقومون بالتغرير بالأطفال وإغرائهم بوعود وهمية كتسجيلهم في الرعاية الاجتماعية، ودفع مبلغ 15 ألف ريال يمني (حوالي ٣٠ دولارا) لكل طفل يتم إرساله للجبهات، إضافة إلى وعود بتجنيدهم وإعطائهم أرقاماً عسكرية.

ويعود عشرات الأطفال والشباب أسبوعياً جثثاً هامدة إلى مستشفيات العاصمة صنعاء بعد الزج بهم للقتال في صفوف الميليشيات الحوثية في جبهات مختلفة، وفق مصادر محلية.