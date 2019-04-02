اليمن.. غارات أميركية تستهدف تنظيم القاعدة في البيضاء

شنت مقاتلات أميركية ست غارات استهدفت عناصر للقاعدة في محافظة البيضاء اليمنية الأسبوع الماضي.

وذكر بيان القيادة المركزية الأميركية أن الغارات جاءت بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وأضاف أنها تأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والحد من نشاط القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وخلال عام 2017، شن الجيش الأميركي 131 غارة في اليمن مقابل 36 غارة في 2018 استهدفت جميعها تنظيم القاعدة.

وفي بداية 2019، نفذت طائرة بدون طيار أميركية غارة في البيضاء قتلت القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن جمال البدوي، أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" عام 2000 قبالة ساحل عدن.