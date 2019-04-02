ميليشيات الحوثي تمنع "الغذاء العالمي" من مطاحن الحديدة

مرة جديدة منعت ميليشيات الحوثي برنامجَ الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، حيث يوجد مخزون غذائي يسد حاجة آلاف اليمنيين لفترات طويلة.

الانتهاكات الحوثية رافقتها محاولات عسكرية أمس بالتقدم باتجاه موقع للجيش الوطني شرق المدينة لكنها باءت بالفشل.

واتهم متحدث باسم قوات الجيش في الحديدة ميليشيات الحوثي بالتصعيد العسكري الممنهج ضمن محاولاتها عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق السويد.

إلى ذلك أفاد مراسل "الحدث" أن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب البلاد بينها قرية الطينة في مديرية عبس.

كما تستمر قواتُ الجيش الوطني في تقدمها باتجاه مزارع الجر في المديرية ذاتِها، وقد أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي إلى جانب أسر اثنين منهم.

وكشف العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية، أن قوات الجيش الوطني استأنفت خلال الساعات الماضية عملياتها ضد مواقع ميليشيات الحوثي في فرضة نهم شمال شرقي صنعاء بإسناد جوي من مقاتلات التحالف.

وأضاف المالكي أن قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف اعترضت أسلحة مهربة كانت في طريقها من منفذ شحن حدودي إلى ميليشيات الحوثي في صنعاء.