غريفثس ولوليسغارد يعقدان اجتماعات مع قادة الحوثي

يتجه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى صنعاء غداً برفقة الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، لعقد اجتماعات مع قادة الميليشيات بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في المحافظة.

تعد هذه هي المرحلة التي تتضمن موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، والمناطق المرتبطة بالمرافق الإنسانية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة غريفثس ولوليسغارد إلى صنعاء لـ3 أيام.

موضوع يهمك اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي باستخدام المدنيين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة غرب البلاد دروعاً بشرية، وذلك في... اليمن.. "الحوثي" يستخدم المدنيين في الحديدة دروعا بشرية الحدث

من جهة أخرى، دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الخميس، صاروخاً باليستياً في سماء نجران، أطلقته الميليشيات الحوثية.

وقصف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات حوثية، في مديرية السدة كانت في طريقها إلى النادرة بمحافظة إب.

وطالت الغارات الجوية تعزيزات كبيرة لميليشيا الحوثي في مديرية السدة، كانت في طريقها إلى النادرة ومناطق المواجهات شمال الضالع.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإحراق عدة آليات وأطقم قتالية.