الحديدة.. ميليشيا الحوثي تمنع تفريغ شحنة من النفط

أفادت مصادر يمنية السبت، أن ميليشيات الحوثي أوقفت تفريغ شحنة من مشتقات النفط في ميناء الحديدة، كانت الناقلة "بندونج ميلودي" قد بدأت بإفراغها منذ يومين.

وأوضحت المصادر لقناة الحدث أن الشحنة المكونة من 30500 طن بنزين تتبع مجموعة من التجار، وكان يجري تفريغها في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، لكن ميليشيات الحوثي أوقفت التفريغ.

واتهمت مصادر تجارية الميليشيات بممارسة الابتزاز ضد التجار وتعطيل خروج المشتقات النفطية والاستفادة من الأزمات التي يمكن أن يسببها نقص الوقود.

قصف مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي، السبت، مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة في اليمن.

واستهدفت الميليشيات لجنة إعادة الانتشار عدة مرات في السابق في إطار محاولاتها لعرقلة عمل اللجنة.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، قصف الحوثيون مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد ساعات على إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد.