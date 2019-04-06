صنعاء.. مقتل 30 حوثيا بعملية اطلاق صاروخ فاشلة

أفادت مصادر يمنية للحدث بأن نحو 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا بانفجار صاروخ باليستي في عملية إطلاق فاشلة من منصة في ضاحية حِزيَز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت المصادر السبت أن الصاروخ انفجر قبل اطلاقه بثوان، وقالت إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها الميليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

تحرير جبل حصن شداد الاستراتيجي

أما في محافظة الضالع، شمال البلاد، فقد أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، السبت، أن معارك ضارية خاضتها ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس شمالي الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد المركز بأن المعارك أسفرت عن تحرير جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة شمال مريس بمحافظة الضالع بعد تمهيد مدفعي كثيف.

ونقل عن مصادر ميدانية، قولها إن اكثر من 80 حوثيا لقوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهة مريس.