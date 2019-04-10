عمليات استهداف نوعية للتحالف على مواقع عسكرية حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن عملية استهداف نوعية طالت تجمعات ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في محيط العاصمة صنعاء.

وبحسب التحالف فإن العمليات استهدفت ورشة تصنيع وتركيب لطائرات من دون طيار في المدينة، إضافة إلى منصات إطلاقها.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن ميليشيات الحوثي تستخدم الأحياء السكنية لتركيب وتجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار وتصنيع الألغام، وأن استهداف هذه المواقع يتوافق مع القانون الدولي الإنساني مع اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

ودعا تحالف دعم الشرعية المدنيين في صنعاء إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة حفاظاً على سلامتهم.