مقتل 119 يمنياً جراء خروقات الحوثي لهدنة الحديدة

حمل المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن جريمة سعوان بصنعاء، التي راح ضحيتها 13 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب بينهم أطفال، والتي كان سببها انفجار أحد مخازن الأسلحة وورشة صناعة متفجرات أقامتها الميليشيات في الحي السكني بالمنطقة.

واعتبر العميد مجلي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، في مدينة مأرب (شرق صنعاء)، استخدام ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، مخازن للأسلحة وورشا لتصنيع الألغام والمتفجرات، من "جرائم الحرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية".

وبخصوص الهدنة الأممية في مدينة الحديدة غرب اليمن، أكد العميد مجلي أن الجيش الوطني لا يزال ملتزماً بالهدنة في مدينة الحديدة وبانتظار إلزام المجتمع الدولي ميليشيا الحوثي تنفيد اتفاق السويد القاضي بانسحابها من موانئ ومدينة الحديدة.

وأوضح أن عدد خروقات الميليشيات الانقلابية التي تم رصدها في جبهة الحديدة بلغت (2517) خرقاً منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر من العام الماضي، أسفرت عن مقتل 119 مدنياً من المواطنين وجرح 685 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني "إن الجيش على أهبة الاستعداد لاستكمال التحرير والحسم العسكري لطرد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من مدينة الحديدة وموانئها وإنهاء معاناة المدنيين المختطفين الذين تستخدمهم الميليشيات رهائن ودروعا بشرية".

ولفت إلى التقدمات الميدانية التي حققتها قوات الجيش الوطني في جبهات القتال المشتعلة في كل من مديرية مريس شمال الضالع، ومديرية النادرة في محافظة إب، ومديرية عبس في محافظة حجة والقرى المحررة فيها، ومحوري باقم وكتاف في محافظة صعدة، ومحور تعز والمواقع الاستراتيجية التي حررتها قوات الجيش مؤخراً.

وتطرق الناطق باسم الجيش اليمني إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق الصحافيين والمدنيين المختطفين في سجونها وما يتعرضون له من أساليب تعذيب مختلفة، فضلاً عن جرائمها البشعة التي تمارسها من خلال تخزين المواد المتفجرة وسط الأحياء السكنة والتي تتسبب في وقوع العديد من الضحايا في أوساط المدنيين.