نائبان يمنيان يفران من قبضة الحوثي إلى الشرعية

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن اثنين من أعضاء البرلمان اليمني تمكنا من الفرار من مناطق سيطرة الحوثي، والتحقا بصفوف الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر إن النائب يحيى محمد علي المطري، والنائب محمد علي أحمد سوار، وصلا، مساء الأربعاء إلى مدينة سيئون بحضرموت، للمشاركة في جلسات البرلمان، التي دعت إليها الحكومة الشرعية.

وأوضحت المصادر أنهما نائبان عن دائرتي “2016 و 217” بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا، دعا فيه البرلمان اليمني للانعقاد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.