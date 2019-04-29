الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية، على مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأوضح قائد عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية طهرت مربع "جشع" بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المنطقة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.

وتخوض قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف، معارك ضارية في عديد من المناطق الواقعة في المناطق الشمالية من محافظة الضالع، حيث تحاول ميليشيات الحوثي إحراز تقدمات ميدانية في مناطق مريس والعود.

وتتصدى قوات الجيش الوطني للعديد من محاولات الميليشيات الحوثية التي تتكبد خلالها خسائر فادحة في صفوف مقاتليها.