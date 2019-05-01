الحدث ترصد سيطرة الجيش اليمني على مرتفعات بصعدة

تمكن الجيش الوطني اليمني من إحراز تقدمات ميدانية أسفرت عن إحكام السيطرة على عدد من المرتفعات الجبلية الواقعة بالقرب من مركز مديرية كتاف في محافظة صعدة.

وعلى مسافةٍ قصيرة، كانت الاشتباكات بين أفراد الجيش الوطني والميليشيات.

التقدم التكتيكي الجديد أسفر عن إحكام تطويق مركز مديرية كتاف من جهة، ومهد الطريق للتقدم صوب مديرية الصفراء الذي تقع ضمن حدودها الجغرافية قرية ومركز دماج الشهير.

وتخوض قوات الجيش اليمني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف، معارك ضارية في عدد من المناطق حيث تحاول ميليشيات الحوثي إحراز تقدمات ميدانية.

لكن قوات الجيش تتصدى لمحاولات الميليشيات الحوثية، وتكبدها خسائر فادحة في صفوف مقاتليها.