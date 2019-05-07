اليمن.. مقتل وجرح أكثر من 40 حوثيا في معارك البيضاء

قالت مصادر يمنية إن معارك عنيفة تدور في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 40 مسلحا حوثيا، واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة بينها معدلات وقذائف وكلاشنكوفات.

وصدت المقاومة الشعبية هجوما حوثيا في مديرية الزاهر وكبدت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة استمرت لأكثر من سبع ساعات، في جبهات ال حميقان بين الميليشيات الحوثية وبين المقاومة، بعد محاولة الميليشيات التقدم باتجاه منطقة الحبج بمديرية الزاهر ال حميقان.

وبحسب المصادر فإن الهجوم الحوثي تزامن مع قصف عنيف بالدبابات والمدفعية، إلا أن المقاومة والعمالقة صدوا الهجوم وكبدوا الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، ولا تزال جثث عناصرها متناثرة في مناطق المواجهات.