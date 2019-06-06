اليمن.. مقتل 26 حوثياً في الضالع بينهم 3 قياديين

أعلن الجيش اليمني عن مقتل 26 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي محمود الشرفي، وعبد المجيد البشيري، ومحمد بجير، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم، في محافظة الضالع جنوب اليمن.



وأفاد موقع سبتمبر.نت الناطق باسم الجيش اليمني بأن قوات الجيش تمكنت أيضاً من السيطرة على مناطق وقرى الرباط، الشجفا، الشبهة، بمديرية الأزارق، بالضالع عقب هجوم مباغت على مواقع الحوثيين.

كما أشار إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى (لم يحدد عددهم) من ميليشيات الحوثي ، وفرار آخرين.

وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات الضالع، وتمكنت من السيطرة على العديد من المناطق. وتمكن الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع استراتيجية، وواصلوا التقدم بعد تهاوي الميليشيات وفرار من تبقى من عناصرها نحو منطقة الفاخر، وتحصنها في منازل المواطنين وبعض المرتفعات الجبلية، مخلفة وراءها عشرات القتلى من عناصرها.