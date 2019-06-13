كاميرا" الحدث" ترافق الشرعية خلال تحرير مناطق جديدة بحجة

حققت قوات الشرعية اليمنية مكاسب كبيرة على الأرض حيث تم تحرير 45 كيلو متر في المنطقة بين حرض وميدي في محافظة حجة اليمنيةوكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في صفوف قياداتها الميدانية، عقب استهداف مقاتلات التحالف العربي اجتماعاً تم عقده قرب مدينة عبس بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية أن 17 قيادياً ميدانياً بارزاً قتلوا في الضربة الجوية التي استهدفت موقعاً في ضواحي مدينة عبس استخدمته الميليشيات الانقلابية لعقد اجتماعات لقياداتها الميدانية المتواجدة في جبهات القتال، موضحاً أن الضربة كانت مركزة وأسفرت عن مقتل 17 قيادياً ميدانياً إلى جانب العشرات من العناصر المسلحة.

وبحسب المعلومات فإن من بين القتلى الحوثيين المشرف العام لجبهة عبس أبو أحمد الغيل والقياديين محمد مقبول وعادل القاسمي اللذين يعدان من القيادات البارزة في جبهات القتال بحجة.