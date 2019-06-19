مقتل 17 حوثياً بينهم قياديان في مواجهات بتعز

لقي سبعة عشر عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قياديان ميدانيان، وجرح عشرات آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني، صباح الأربعاء، في تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني هاجم، الأربعاء، مواقعَ الميليشيات في الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، عقب قصف مدفعيٍّ عنيف، نتج عنه تدمير آلياتٍ عسكرية ومدافع رشاشة، ومتارس قناصين تابعة للميليشيات.

وأضاف أن ثمانية من عناصر الميليشيات قتلوا خلال مواجهات في جولة القصر شرق المدينة، في حين قتل سبعة آخرون في الجبهة الغربية، بينهم قناصان، وإصابة العشرات جراء القصف المدفعي والمواجهات الدائرة.

وأشار المصدر إلى أن اثنين من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية قتلا في كمين نصبه أفراد من الجيش الوطني في ريف حيفان جنوب المدينة، أثناء توجههما إلى جبهات القتال.

وكان الجيش اليمني قد أحرز تقدماً إثر هجومه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز، بعد اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من الميليشيات.