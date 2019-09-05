اليمن.. موفد "الحدث" على تخوم مران في محافظة صعدة

أفاد موفد قناة "الحدث" من قرية أم مدّاحم في مران، بمحافظة صعدة اليمنية بتحرير وتأمين من قبل لواء العاصفة بإسناد من مروحيات ومدفعيات التحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتعتبر مران المخبأ المحتمل لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الذي يدير منه عدوان ميليشياته على قوات الشرعية اليمنية.

وانتزعت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة باقم شرقي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، أقصى شمالي البلاد.

وحرر الجيش اليمني مسنوداً بمروحيات تحالف دعم الشرعية عددا من المواقع والتباب في باقم شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغت على مواقع تمترس عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد محور أزال العميد كنعان الأحصب، إن عناصر الجيش الوطني مسنودين بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية "قاموا بعملية مضادة ومباغتة على مواقع عناصر الميليشيات، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وفرار ما تبقى منهم"، وقد ضبط الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الأحصب أن المعارك مستمرة ضد ميليشيات الانقلاب الحوثي المدعومة إيرانياً "حتى تتخلص البلاد من هذه الجماعة التي دمرت الوطن"، حسب تعبيره.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات.

وأسفرت المعارك والغارات عن تكبيد ميليشيات الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

ويخوض الجيش اليمني مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.