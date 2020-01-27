اليمن.. مقتل قيادي حوثي ومرافقيه والميليشيا تستهدف أحياء سكنية

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، أنها شنت هجمات واسعة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان، إن قوات الجيش الوطني تشن هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في نجد الطير، وسائلة الرباح وجبل القرن وتباب ياسين، باتجاه حذران، غرب المدينة.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل قائد القطاع الغربي التابع لميليشيا الحوثي، المكنى بأبو عبدالعزيز، وأربعة من مرافقيه، وجرح آخرين بنيران الجيش الوطني في الجبهة ذاتها.

ويأتي تجدد المعارك في تعز في الوقت الذي تشهد فيه جبهتا نهم والجوف شرق صنعاء معارك عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى.

وفي السياق، سقط عدد من القتلى والجرحى، الاثنين، جراء قصف ميليشيات الحوثي، على أحد الأسواق الشعبية غرب مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي قصفت سوق المقهاية في منطقة الضباب غرب تعز، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وجرح عشرة آخرين.

ومنذ يوم الأحد، أطلقت ميليشيات الحوثي، 8 قذائف على أحياء بير باشا وقذيفتين على أحياء منطقة البعرارة وقذيفتين على أحياء وادي القاضي وقذيفة واحدة على أحياء المسبح.