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الحدث مصر

مصر.. فيديو تحرش بطفلة يثير غضباً والأمن يبحث عن الجاني

رصدت كاميرات المراقبة اكتشاف الجيران للواقعة وتشاجرهم مع المتهم الذي فر هارباً

المصدر: الحدث.نت
كاميرا ترصد المتحرش بالطفلة
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أشعلت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، غضب المصريين، ودفعت الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لضبط المتورط.

وفي التفاصيل، أقدم أحد الأشخاص على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار، فيما التقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

ففيما كان المعتدي يتحرش بالطفلة في أحد العقارات بمنطقة المعادي، قامت إحدى السيدات باكتشافه ونهره، بحسب ما كشفت الكاميرات.

كما أظهرت وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم الذي فر هاربًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع خلال الساعات الماضية، فيما انتشرت موجة غضب عارمة، وطالب الآلاف وزارة الداخلية بالتحرك بسرعة للقبض على المتهم.

كلمات دالّة

#تحرش, #مصر
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