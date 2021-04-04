دعم أوروبي للدبيبة.. شارل ميشال يزور ليبيا

بدأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأحد، زيارة إلى ليبيا حيث تبذل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة جهوداً لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات.

ولم تعلن السلطات الليبية برنامج هذه الزيارة التي تأتي في توقيت تشهد فيه البلاد حلحلة سياسية بعد سنوات من انعدام الاستقرار أعقبت إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011، طبعها خصوصاً وجود سلطتين متنازعتين.

والتقى ميشال بالدبيبة وقال من ليبيا: "سندعم إعادة بناء ليبيا بشرط مغادرة المرتزقة للبلاد".

كما أجرى ميشال مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي لمراسلنا في بروكسل إن "خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا شرط مسبق لاستقرار ليبيا وسيادتها".

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن "زيارة ميشال إلى ليبيا ستليها زيارات قادة أوروبيين آخرين قريباً".

ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة في ليبيا. وتفيد الأنباء بأن السفير الأوروبي لدى ليبيا سيعود إلى طرابلس قبل نهاية أبريل.

ومؤخراً، وبموجب مسار رعته الأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا البالغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، وهي مكلّفة إدارة البلاد وصولاً إلى انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في نهاية ديسمبر المقبل.

وفي 25 مارس أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا زيارة إلى طرابلس في إطار مبادرة دعم أوروبية للحلحلة السياسية التي تشهدها ليبيا مؤخراً.

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وأعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا الثلاثاء ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وتتزامن زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي.

وسيكون ميتسوتاكيس ودراغي أول رئيسي حكومة أوروبيين يزوران ليبيا منذ تشكيل حكومة الدبيبة المدعومة دولياً.

لكن رغم تحسّن الأوضاع السياسية، تبقى ليبيا أحد أبرز نقاط انطلاق آلاف المهاجرين، وغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، الساعين للوصول إلى إيطاليا بحراً.