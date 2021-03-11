وجهاً لوجه | الاستخبارات التركية وعلاقتها بداعش آخر تحديث: الخميس 27 رجب 1442 هـ - 11 مارس 2021 KSA 23:25 - GMT 20:25 تارخ النشر: الأربعاء 26 رجب 1442 هـ - 10 مارس 2021 KSA 22:40 - GMT 19:40 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهاً لوجه | الاستخبارات التركية وعلاقتها بداعش PDF اطبع إقرأ أيضاً وجها لوجه | فظائع الميليشيات الإيرانية في سوريا 20:33 GMT إقرأ أيضاً الحلقة الرابعة من وجها لوجه| "الحدث" تلتقي خلايا جندها نظام الأسد 00:15 GMT