الحلقة السادسة من وجها لوجه | الحدث تدخل حصريا إلى سنجار آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 03:18 - GMT 00:18 تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:30 - GMT 23:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحلقة السادسة من وجها لوجه | الحدث تدخل حصريا إلى سنجار PDF اطبع إقرأ أيضاً الحلقة الخامسة من وجها لوجه | "الحدث" في مواقع وكهوف داعش 00:19 GMT إقرأ أيضاً الحلقة السابعة من وجهاً لوجه.. "الحدث" تقابل أزيدياً كان بداعش..وهذا ما كشفه من فظائع 20:57 GMT