الحلقة الخامسة من وجها لوجه | "الحدث" في مواقع وكهوف داعش آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 03:19 - GMT 00:19

تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:12 - GMT 23:12

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