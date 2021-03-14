الحلقة الخامسة من وجها لوجه | "الحدث" في مواقع وكهوف داعش آخر تحديث: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 03:19 - GMT 00:19 تارخ النشر: الأحد 30 رجب 1442 هـ - 14 مارس 2021 KSA 02:12 - GMT 23:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحلقة الخامسة من وجها لوجه | "الحدث" في مواقع وكهوف داعش PDF اطبع إقرأ أيضاً الحلقة الرابعة من وجها لوجه| "الحدث" تلتقي خلايا جندها نظام الأسد 00:15 GMT إقرأ أيضاً الحلقة السادسة من وجها لوجه | الحدث تدخل حصريا إلى سنجار 00:18 GMT