الحلقة السابعة من وجهاً لوجه.. "الحدث" تقابل أزيدياً كان بداعش..وهذا ما كشفه من فظائع آخر تحديث: الاثنين 1 شعبان 1442 هـ - 15 مارس 2021 KSA 23:57 - GMT 20:57 تارخ النشر: الاثنين 1 شعبان 1442 هـ - 15 مارس 2021 KSA 23:49 - GMT 20:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحلقة السابعة من وجهاً لوجه.. "الحدث" تقابل أزيدياً كان بداعش..وهذا ما كشفه من فظائع PDF اطبع إقرأ أيضاً الحلقة السادسة من وجها لوجه | الحدث تدخل حصريا إلى سنجار 00:18 GMT