الحلقة السابعة من وجهاً لوجه.. "الحدث" تقابل أزيدياً كان بداعش..وهذا ما كشفه من فظائع آخر تحديث: الاثنين 1 شعبان 1442 هـ - 15 مارس 2021 KSA 23:57 - GMT 20:57

تارخ النشر: الاثنين 1 شعبان 1442 هـ - 15 مارس 2021 KSA 23:49 - GMT 20:49

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