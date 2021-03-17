الحلقة الثامنة من وجها لوجه.. تحقيق استقصائي في 4 دول متعلق بأطفا آخر تحديث: الأربعاء 3 شعبان 1442 هـ - 17 مارس 2021 KSA 01:51 - GMT 22:51 تارخ النشر: الأربعاء 3 شعبان 1442 هـ - 17 مارس 2021 KSA 01:51 - GMT 22:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحلقة الثامنة من وجها لوجه.. تحقيق استقصائي في 4 دول متعلق بأطفا PDF اطبع إقرأ أيضاً الحلقة السابعة من وجهاً لوجه.. "الحدث" تقابل أزيدياً كان بداعش..وهذا ما كشفه من فظائع 20:57 GMT إقرأ أيضاً الحلقة التاسعة من وجها لوجه.. والد داعشي يخبر "الحدث" كيف التحق ابنه بداعش 22:30 GMT