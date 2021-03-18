الحلقة التاسعة من وجها لوجه.. والد داعشي يخبر "الحدث" كيف التحق ابنه بداعش آخر تحديث: الخميس 4 شعبان 1442 هـ - 18 مارس 2021 KSA 01:30 - GMT 22:30 تارخ النشر: الخميس 4 شعبان 1442 هـ - 18 مارس 2021 KSA 01:09 - GMT 22:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحلقة التاسعة من وجها لوجه.. والد داعشي يخبر "الحدث" كيف التحق ابنه بداعش PDF اطبع إقرأ أيضاً الحلقة الثامنة من وجها لوجه.. تحقيق استقصائي في 4 دول متعلق بأطفا 22:51 GMT إقرأ أيضاً الحلقة 10 من وجهاً لوجه: فرقتهم الحرب في سوريا.. "الحدث" تجد طفلين يبحث عنهما جديهما 23:00 GMT