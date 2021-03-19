الحلقة 10 من وجهاً لوجه: فرقتهم الحرب في سوريا.. "الحدث" تجد طفلين يبحث عنهما جديهما آخر تحديث: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 02:00 - GMT 23:00 تارخ النشر: الجمعة 5 شعبان 1442 هـ - 19 مارس 2021 KSA 01:49 - GMT 22:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحلقة 10 من وجهاً لوجه: فرقتهم الحرب في سوريا.. "الحدث" تجد طفلين يبحث عنهما جديهما PDF اطبع إقرأ أيضاً الحلقة التاسعة من وجها لوجه.. والد داعشي يخبر "الحدث" كيف التحق ابنه بداعش 22:30 GMT إقرأ أيضاً الحلقة الحادية عشرة من وجهاً لوجه.. طفل ذبح صديقه بإيعاز من أمه في مخيم الهول 22:50 GMT