الحدث ترصد إجراءات مواجهة كورونا في منطقة النورماندي بفرنسا آخر تحديث: الجمعة 8 جمادي الثاني 1442 هـ - 22 يناير 2021 KSA 03:26 - GMT 00:26 تارخ النشر: الجمعة 8 جمادي الثاني 1442 هـ - 22 يناير 2021 KSA 03:25 - GMT 00:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحدث ترصد إجراءات مواجهة كورونا في منطقة النورماندي بفرنسا PDF اطبع إقرأ أيضاً انفجاران انتحاريان يخلفان عشرات القتلى والجرحى في العراق 00:25 GMT إقرأ أيضاً أزمة لبنان الاقتصادية.. طلاب يعانون من صعوبة سداد الرسوم الدراسية 23:47 GMT