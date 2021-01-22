انتقادت حقوقية للحكومة التونسية وعائلات تطالب بإطلاق سراح أبنائها المحتجزين آخر تحديث: الجمعة 8 جمادي الثاني 1442 هـ - 22 يناير 2021 KSA 03:24 - GMT 00:24 تارخ النشر: الجمعة 8 جمادي الثاني 1442 هـ - 22 يناير 2021 KSA 03:20 - GMT 00:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انتقادت حقوقية للحكومة التونسية وعائلات تطالب بإطلاق سراح أبنائها المحتجزين PDF اطبع إقرأ أيضاً واشنطن تستبق تنصيب بايدن بنشر 25 ألف عنصر من الحرس الوطني 01:02 GMT إقرأ أيضاً انفجاران انتحاريان يخلفان عشرات القتلى والجرحى في العراق 00:25 GMT