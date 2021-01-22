انفجاران انتحاريان يخلفان عشرات القتلى والجرحى في العراق آخر تحديث: الجمعة 8 جمادي الثاني 1442 هـ - 22 يناير 2021 KSA 03:25 - GMT 00:25 تارخ النشر: الجمعة 8 جمادي الثاني 1442 هـ - 22 يناير 2021 KSA 03:24 - GMT 00:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انفجاران انتحاريان يخلفان عشرات القتلى والجرحى في العراق PDF اطبع إقرأ أيضاً انتقادت حقوقية للحكومة التونسية وعائلات تطالب بإطلاق سراح أبنائها المحتجزين 00:24 GMT إقرأ أيضاً الحدث ترصد إجراءات مواجهة كورونا في منطقة النورماندي بفرنسا 00:26 GMT