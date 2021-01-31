إيران تعدم الناشط السياسي جاويد دهقان بعد حبسه لعامين آخر تحديث: الأحد 17 جمادي الثاني 1442 هـ - 31 يناير 2021 KSA 00:02 - GMT 21:02 تارخ النشر: الأحد 17 جمادي الثاني 1442 هـ - 31 يناير 2021 KSA 00:01 - GMT 21:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك إيران تعدم الناشط السياسي جاويد دهقان بعد حبسه لعامين PDF اطبع إقرأ أيضاً التحضير لنظام تركي معارض في ظل تراجع تأييد أردوغان 21:00 GMT إقرأ أيضاً 3 مشاريع في الكونغرس تمنع بايدن من رفع العقوبات عن إيران 13:26 GMT