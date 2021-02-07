3 مشاريع في الكونغرس تمنع بايدن من رفع العقوبات عن إيران آخر تحديث: الأحد 24 جمادي الثاني 1442 هـ - 07 فبراير 2021 KSA 16:26 - GMT 13:26

تارخ النشر: الأحد 24 جمادي الثاني 1442 هـ - 07 فبراير 2021 KSA 16:00 - GMT 13:00

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