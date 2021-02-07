3 مشاريع في الكونغرس تمنع بايدن من رفع العقوبات عن إيران آخر تحديث: الأحد 24 جمادي الثاني 1442 هـ - 07 فبراير 2021 KSA 16:26 - GMT 13:26 تارخ النشر: الأحد 24 جمادي الثاني 1442 هـ - 07 فبراير 2021 KSA 16:00 - GMT 13:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 3 مشاريع في الكونغرس تمنع بايدن من رفع العقوبات عن إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً إيران تعدم الناشط السياسي جاويد دهقان بعد حبسه لعامين 21:02 GMT إقرأ أيضاً مسؤول أميركي يعتبر أن سوريا لم تعد أولوية بالنسبة لإدارة بايدن 13:36 GMT